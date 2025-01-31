Cumhurbaşkanı Tatar, BMBG Misyon Şefi Stewart’la görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la görüştü.

Cumhurbaşkanlığında saat 16.30’da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

- Stewart açıklama yaptı

Colin Stewart, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, birçok konuyu ele aldıklarını belirtti. Her iki liderle yaptığı görüşmeler sonrası kendi şahsi görüşüne göre, durumun pozitif göründüğünü ve yeni geçiş kapıları açılması yönünde bir irade bulunduğunu kaydeden Stewart, ileriye doğru adım atılması için çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

BM Güvenlik Konseyi’nin bugün Barış Gücü'nün görev süresini uzatan kararı aldığına işaret eden Stewart, bu kararın BMGK üyelerinin güçlü desteğiyle yürürlüğe gireceğine inanç belirtti. Stewart, adadaki tarafların ara bölgenin bütünlüğü ile BM kararlarına ve BM’nin ara bölgedeki varlığına saygı duyacaklarına inandığını dile getirdi.