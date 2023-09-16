Cumhurbaşkanı Tatar, BRT 60. Yıl Süper Kupa finalini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT 60. Yıl Süper Kupa finalini izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen BRT 60. Yıl Süper Kupa final maçını izledi. Finalde Türk Ocağı Limasol ve Mağusa Türk Gücü karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, maç sonrası düzenlenen ödül töreninde maçı yöneten hakemlere ve takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Mağusa Türk Gücü, Süper Kupa'nın sahibi oldu.