Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşam KKTC'ye dönüyor

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28/09/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşam KKTC'ye dönüyor

New York’ta Kıbrıs konusuyla ilgili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün İstanbul Havalimanı’ndan saat 19.25’te KKTC’ye hareket edecek ve saat 21.30’da Ercan Havalimanı’nda olacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı’nda basına açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkevi’nin açılışına katılırken, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak yabancı diplomatlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar oldukça yoğun geçen temas ve toplantılarının yanısıra ABD’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ve sivil toplum örgütleriyle de görüşmelerde bulundu, Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirme ve açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio  Guterres ile görüşen  Cumhurbaşkanı Tatar,  Guterres’in düzenlediği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yer aldığı gayriresmi yemeğe de katılarak,  Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusuyla ilgili pozisyonunu ve görüşlerini aktardı, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisinden vazgeçilemeyeceğini belirtti.

 

28/09/2021 15:34
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TAGS: ersin tatar
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