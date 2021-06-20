Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam yurda dönüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu akşam yurda dönüyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye dönüşünün ardından saat 21.30’da Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla birlikte perşembe günü Antalya’ya gitmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar, devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcileri gibi 1300 üst düzey yetkilinin katıldığı, “Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” temalı forumda konuşma da yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, foruma katılan yabancı ülke temsilcileriyle ikili temaslarda da bulunmuştu.

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20/06/2021 15:04