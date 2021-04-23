Cumhurbaşkanı Tatar: Bu bir milattır, tarihi adımdır

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayri resmi görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret eden çeşitli sivil toplum örgütü ve dernekler, Tatar’ın savunduğu, egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki bağımsız devletin iş birliğini öngören çözüm modeline destek beyan etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıp, yâd ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı bu özel günde çeşitli dernek ve örgütlerin verdiği destekten duyduğu büyük mutluluğu ifade etti.

“TÜRKİYE İLE TAM BİR FİKİR VE EYLEM BİRLİKTELİĞİ…”

Türkiye ile tam bir eylem ve fikir birlikteliği içerisinde, egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki bağımsız devletin iş birliğinin savunulmasının ulusal davanın yürütülmesinde önemli bir adım atıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’ye, bu anlayışın tüm dünyaya duyurulması amacıyla gidileceğini kaydetti.

“BU BİR MİLATTIR”

“Bu bir milattır, tarihi adımdır” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadelede verilen büyük direniş sonucu 1974’te Mehmetçik’in adaya ayak basması ile Kıbrıs’ın kuzeyinde KKTC’nin kök saldığını belirterek “Ne Kıbrıs eski Kıbrıs, ne de Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz’dir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden asla vazgeçilemeyeceğine, çözümün ancak bu zeminde olabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon çabalarının boşa olduğunu ifade etti.

“PAZARTESİ, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜP SON RÖTUŞLARI YAPACAĞIZ”

Pazartesi öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede yapılacak son rötuşlarla Cenevre’de Kıbrıs Türk halkının bekasının büyük bir tutarlılıkla savunulacağını belirterek “1974 öncesine asla dönülmeyecektir” dedi.

CUMHURBAŞKANI TATAR’A DESTEK VEREN ÖRGÜT VE DERNEKLER

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın savunduğu, egemen eşitlik temelinde iki devletin iş birliği öngören çözüm modeline destek beyan eden örgüt ve dernekler şunlar:

“TMT Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Barış Harekatı, Gaziler Derneği, Mücahit Komutanları Derneği, Sönmezliler Ocağı, Milli Konsey, Ulusal Halk Hareketi, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Parlamenterler Birliği, Polis Emeklileri Derneği ve Tüketiciler Derneği.”

Cumhurbaşkanı Tatar’a yapılan ziyarette dernekler tarafından okunan destek bildirisinde şu ifadeler yer aldı: “Cumhurbaşkanım bugün egemenlik günüdür. Burada isimleri bulunan derneklerimiz adına egemen eşitlik temelinde daha önce de belirttiğimiz gibi iki devletli çözümü bir kez daha en güçlü şekilde desteklediğinizi beyan ediyoruz ve size 27 Nisan görüşmelerinde başarılar diliyoruz."

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23/04/2021 15:14