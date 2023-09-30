Cumhurbaşkanı Tatar: Bu tip saldırılar barış sürecine zarar vermektedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Los Angeles’teki Radikal Ermeni grup tarafından yapılan saldırı hakkında mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında, “Los Angeles’ta düzenlenen Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Konferansı’na katılan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan heyetlerine yönelik Ermeni radikal gruplar tarafından yapılan sözlü ve fiziki saldırıları şiddetle kınıyorum. Bölgeye dair başlatılan barış sürecini de etkilemeye yönelik radikal grupların şiddet içeren bu eylemleri endişe vericidir. Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov ve diğer katılımcılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. KKTC olarak her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olacak, kardeş Azerbaycan’ın haklı davasına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.