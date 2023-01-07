Cumhurbaşkanı Tatar, “Buğday Tanesi” filmini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın hayatını konu alan “Buğday Tanesi” adlı filmin gösterim etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliğinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın hayatını konu alan “Buğday Tanesi” adlı filmin Küçük Kaymaklı Macro Cineplex’te yer alan gösterim etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir filmi izleyecek olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan’dan KKTC’ye gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın zorlu hayat mücadelesi ile Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin beyaz perdede yeniden ölümsüzleştiğini dile getirdi.

Bayram’ın, gerçek isminin Şahin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dayısının 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na katıldığını, orada gazi olduğunu ve ondan sonra isminin Serkan olarak değiştirildiğini belirtti.

“Buğday Tanesi filminin hikâyesi esasen Kıbrıs’ta başlamaktadır. Zorlu bir hayat mücadelesi veren Serkan Bayram’ı kutluyorum. Bize verdiği mesaj şudur; yılmak yok, bıkmak yok, pes etmek yok, mücadeleye devam ediyoruz… Bu mücadele bütün dünyaya yayılıyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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07/01/2023 09:38