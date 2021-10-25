Cumhurbaşkanı Tatar, bugün bağımsız milletvekilleri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasının ardından yeni bir hükümet kurulup kurulamayacağını değerlendirmek üzere bugün de bağımsız milletvekilleri ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, bağımsız milletvekilleriyle görüşmesinin ardından ise mecliste temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri ile bir tur daha görüşme yapıp yapmayacağını değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede bugün saat 11.30’da bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, Mesut Genç, Hasan Büyükoğlu ve saat 15.30’da ise bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu ile görüşecek…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasının ardından geçtiğimiz hafta Meclis’te temsil Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile ayrı ayrı görüşüp fikir alışverişinde bulunmuştu.

Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başsavcı Sarper Altıncık ile de bir araya gelerek istişareler yapmıştı…

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, hiç bir siyasi partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söylemiş, Meclis’in, bir uzlaşıya varıp seçim için bir karar almasını temenni ettiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar, en doğru şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce Meclis’in takdiriyle seçim tarihinin belirlenmesi benim de tercihimdir” şeklinde konuşmuştu.

Siyasi Parti Başkan ve temsilcileri de Cumhurbaşkanı ile görüşmeleri sonrasında, erken genel seçim tarihinin bir an önce belirlenmesi gerektiğine vurgu yapmıştı

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25/10/2021 08:38