Cumhurbaşkanı Tatar bugün Erdoğan ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Orhan Erdem ve bazı Milletvekilleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Tatar’ın, Türkiye’den Cenevre’de ki 5+1 gayrı resmi Kıbrıs toplantısına katılacak olan teknik heyet ile istişarede bulunacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar bugün ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde bi raraya gelecek.