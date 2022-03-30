Cumhurbaşkanı Tatar Bursa’da Temaslarda Bulunacak

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gidiyor. 

ads ads ads ads
30/03/2022

ads
ads
ads
Cumhurbaşkanı Tatar Bursa’da Temaslarda Bulunacak

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gidiyor. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Bursa’ya gitmek üzere bugün KKTC’den ayrıldı. Tatar’ı, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer yetkililer uğurladı. 

Bursa’ya İstanbul üzerinden gidecek Tatar, bu akşam düzenlenecek “Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” açılış törenine katılacak. 

30/03/2022 14:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Tatar, Bursa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.