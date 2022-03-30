Cumhurbaşkanı Tatar Bursa’da Temaslarda Bulunacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bursa’ya gitmek üzere bugün KKTC’den ayrıldı. Tatar’ı, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer yetkililer uğurladı.

Bursa’ya İstanbul üzerinden gidecek Tatar, bu akşam düzenlenecek “Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” açılış törenine katılacak.

Bu habere tepkiniz:



30/03/2022 14:42