Cumhurbaşkanı Tatar, Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışına katıldı

ads ads ads ads
11/10/2023

ads
Cumhurbaşkanı Tatar, Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazar Hanri Benazus’un koleksiyonu ile hazırlanan Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Girne Antik Limanı’nın arka sokaklarında gerçekleşen sergide Hanri Benazus, Atatürk ile olan anılarından bahsederek, Atatürk fotoğraf koleksiyonunu nasıl oluşturduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, söyleşinin ardından sergiyi Hanri Benazus ile birlikte gezdi.

11/10/2023 11:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Sergisi’
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.