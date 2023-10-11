Cumhurbaşkanı Tatar, Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazar Hanri Benazus’un koleksiyonu ile hazırlanan Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Girne Antik Limanı’nın arka sokaklarında gerçekleşen sergide Hanri Benazus, Atatürk ile olan anılarından bahsederek, Atatürk fotoğraf koleksiyonunu nasıl oluşturduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, söyleşinin ardından sergiyi Hanri Benazus ile birlikte gezdi.