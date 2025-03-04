Cumhurbaşkanı Tatar, “Çağdaş Mağusa Gravürleri” söyleşi ve kitap tanıtım etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çağdaş Mağusa Gravürleri” söyleşi ve kitap tanıtım etkinliğine katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Rüstem Kitabevi'nde gerçekleşen etkinlikte söyleşiyi gerçekleştiren Ayhatun Ateşin, Okan Dağlı ve Doç. Dr. Ege Uluca’ya teşekkür ederek, kitapta emeği geçenleri tebrik etti.