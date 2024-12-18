Cumhurbaşkanı Tatar, Çağdaş Müzik Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve dernek yönetimini kabul etti. Görüşmede, Azerbaycan'daki Mingeçevir Üzeyir Hacıbeyli Müzik Okulu’nun "Türk Dünyası Hizmetleri Ödülü" Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Ersin Tünay’ın yıllardır Türk Sanat müziğine verdiği hizmetlerin çok değerli olduğunu belirterek, Çağdaş Müzik Derneği'ni Türk dünyasında elde ettiği başarılarından dolayı tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Tatar, KKTC’nin verdiği mücadele çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini almasının ardından Türk devletleri ile münasebetlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle artması yönünde yaptığı kültürel faaliyetler çerçevesindeki katkılardan dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.

Türk dünyası ile tarihi bağları ve ortak kültürü keşfederek karşılıklı ilişkileri pekiştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyasının Kıbrıs Türk halkına gösterdiği saygıdan ve Azerbaycan’ın ortaya koyduğu teveccühten ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çağdaş Müzik Derneğinin konserlerini ve sanata gönül veren sanatçıların çalışmalarını takdirle takip ettiğini ifade ederek, bu çalışmaların uluslararası ödüllerle taçlandırılmasından büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

-Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan’dan Türk Dünyası Hizmetleri Ödülü

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay da, derneğin 2025 yılı için “Adım adım Türk dünyası” projesi için yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi sundu.

Azerbaycan sonrası Özbekistan’da kültür ve sanat etkinliklerini sürdüreceklerini ifade eden Tünay, Türk dünyasına hizmetleri dolayısıyla gurur verici ödüller aldıklarını belirtti.

Tünay, Türk dünyası kültür sanat ödülü almak üzere gittiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Tatar’a sunulmak üzere teslim aldığı Mingeçevir Üzeyir Hacıbeyli Müzik Okulu’nun "Türk Dünyası Hizmetleri Ödülü"nü de Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.