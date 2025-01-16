Cumhurbaşkanı Tatar, Cahit Çulluoğlu Anı Turnuvası’nı izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında oynanan Cahit Çulluoğlu Anı Turnuvası’nı izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, maç sonu yaptığı açıklamada merhum Cahit Çulluoğlu’nun Güzelyurt’ta yıllarca muhtarlık yaptığını belirterek, kendisini anmak ve adını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışma olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvayı düzenleyenleri ve turnuvaya katılanları tebrik etti.

Oyunculara kupa ve madalyalarını takdim eden Tatar, merhum Cahit Çulluoğlu’nu saygıyla andı.