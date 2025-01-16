Cumhurbaşkanı Tatar, çam kese böceğinin yarattığı sorunları ve yapılabilecekleri görüşmek için ilgili dernek yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çam kese böceğinin yarattığı sorunları ve yapılabilecekleri görüşmek için ilgili dernek yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, KEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven, KEMA Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Dr. Orhan Aydeniz, Yeşil Barış Harekatı Başkanı Feriha Tel, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün ve Tabipler Birliği Başkanı Cemal Mert yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ağaçların çam kese böceğine maruz kalmasının son yıllarda dikkate alınması gereken bir sorun olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları yapacağını söyledi. Tatar, iki taraflı çevre teknik komitesinde de konuyla ilgili gerekli adımların atılması için destek verilmesinin önemine işaret etti.

Konuk heyet ise, çam kese böceğinin yoğunluğu dolayısıyla ağaçları hastalandırdığı gibi insanlar üzerinde de astım, alerji gibi sorunlara yol açtığını belirtti. 2020 sonrası çam kese böceğine karşı herhangi bir mücadele yapılmadığını, bu nedenle zararın eşiğin üzerine çıktığına işaret eden heyet, bu konuda bilimsel yöntemlere başvurulması gerektiğini söyledi.

KEMA heyeti, ormanların bu böceklere karşı savunmasız bırakılmaması için gelecek yıla yönelik çalışma yapılmasını talep etti.