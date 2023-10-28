Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

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28/10/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1915 yılında I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşlarında hayatını kaybeden Türk askerlerin anısına yaptırılan Çanakkale Şehitleri Abidesi’ni ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, şehitliğe gelişinde askeri törenle karşılandı. Tatar'ın ziyareti dolayısıyla şehitlik girişine KKTC bayrağı da çekildi. 

Tatar ilk önce Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, ardından şehitliğe karanfil bıraktı, Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale'de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretin ardından şehitlikten askeri törenle uğurladı. Tatar, ziyaret sırasında vatandaşlarla fotoğraf da çekildi. 

28/10/2023 12:41
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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