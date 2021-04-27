Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre’de

ads ads ads ads
27/04/2021

ads
ads
Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre’de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğuloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, 5+BM gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinin yapılacağı Cenevre’ye ulaştı..

Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetini saat 14.00 de otele geldiği surada Başbakan Ersan Saner karşıladı.

Tatar, basın mensuplarını selamlayarak Ankara’da çok olumlu görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte otelin toplantı odasına geçtiler.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın bugün saat 17:00'de (İsviçre saati 16.00) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ilk görüşmesini yapması bekleniyor.

27/04/2021 15:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Ersin Tatar, cumhurbaşkanı, cenavre
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.