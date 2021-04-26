Cumhurbaşkanı Tatar: Cenevre'ye elim güçlü gidiyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve Özel Temsilcisi Olgun; TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu eşlik etti

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı

Görüşmede, Cenevre'de 27-29 Nisan'da yapılacak "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunuldu

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi: "Cenevre öncesi Ankara’da tekrar bir değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Erdoğan çalışmalarımızı yerinde buldu. TC ile tam mutabakatla uyum içinde ve onların da desteğiyle Cenevre’ye gidip adada iki ayrı devlet gerçeğini dünyaya duyuracağız"

"Eski anlayışla bir yere varılamaz. Resmi müzakerelere geçilecekse, iki eşit egemen devlet statüsü kabul edilmeli. Yarın sabah özel uçakla ben ekibim ve TC heyetiyle birlikte Cenevre’ye gideceğiz"

"Hem elim güçlü, hem de gönül rahatlığı içinde gidiyorum. İki devletlilik vizyonumuz yavaş da olsa, dünya kamuoyunda da artık anlaşılmaya başlandı"

Bu habere tepkiniz:



26/04/2021 16:59