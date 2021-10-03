Cumhurbaşkanı Tatar: Cengiz Topel Halkımızın Yüreğinde Yaşıyor

Eskişehir’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 1964 yılında şehit düşen ve aslen Eskişehirli olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in anıtını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Cengiz Topel anıtına çelenk sundu, Topel’i minnet ve rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, 1960 kuruluş anlaşmalarından hemen sonra Makarios’un Kıbrıs’ın derhal Yunanistan’a bağlanması ve Türk ulusunun Kıbrıs’taki uzantısı olan Kıbrıs Türk halkının yok edilmesi için verdiği talimatın ardından Kanlı Noel saldırılarının yaşandığını hatırlattı.

Kıbrıs Türklerinin o yıllarda yaşadığı soykırım, zulüm ve esarete işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Kıbrıslı Türk öğrencilerin Erenköy Direnişi’nde büyük bir kahramanlık gösterdiklerini anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Direnişi’nin son noktasına gelindiğinde, Türk hükümetinin talimatıyla Türk uçaklarının taarruza geçtiğini, bu taarruz sırasında Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağının düştüğünü, kendisinin paraşütle atlayarak hayatta kaldığını ancak Rumlar tarafından işkence yapılarak şehit edildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan hava saldırılarıyla mücahit öğrenciler ile vatandaşların hayatlarının kurtarıldığını ve Kıbrıs Türk halkının 1974’e kadar direnebildiğini ifade etti.

“Biz Cengiz Topel’i hiçbir zaman unutmadık. Halkımızın yüreğinde yaşıyor. Cengiz Topel bizim için bir kahramandır, bizim şehidimizdir. Her zaman Kıbrıs’ta ismi yaşatılmaktadır ve her yıl 8 Ağustos’ta onu anıyoruz. Nur içinde yatsın” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Cengiz Topel’i bir kez daha rahmet ve minnetle andı.

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03/10/2021 20:29