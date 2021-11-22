Cumhurbaşkanı Tatar, CHP Büyükşehir Belediye Başkanlarından oluşan heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin bağımsız, hür ve özgür yaşayacağını, haklarından taviz vermeyeceğini belirtti.

Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere adada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki, CHP Büyükşehir Belediye Başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta iki eşit halk ve devlet olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden ve askeri varlığından vazgeçmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da KKTC’deki belediyelerle işbirliklerini sürdürme ve ileriye taşıma kararlılığında olduklarını belirtti.

TATAR

Konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesinde yaşadığı zulme değinen Tatar, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rumların Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinin kuruluş anlaşmalarına aykırı olduğunu söyleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti AB üyesi olmaması rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyeliğe kabul edildiğini ve ardından Türkiye’nin garantörlüğünün sorgulanmaya başlandığını belirtti.

Avrupa Birliği’nin güvenlik mekanizması olarak gösterildiğini, Türkiye’nin garantörlüğünün “modasının geçtiğinin” söylendiğini kaydeden Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.

Tatar, Rumların Kıbrıs adası ve Akdeniz’de kabul edilemez iddiaları bulunduğunu, dengeleri Kıbrıslı Türkler aleyhine çevirmeye uğraştıklarını söyleyerek, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte haklarını savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerin 1571’den beri mücadele verdiğini, kahramanlık destanı yazmış bir halk olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk bulunduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıslı Türklerin kendi geleceğini tayin hakkının baki olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin bağımsız, hür ve özgür yaşayacağını, haklarından taviz vermeyeceğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin adadaki nüfuslarının az olarak görüldüğünü ancak Kıbrıs dışında Türkiye, Avrupa, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde KKTC’de bulunandan fazla Kıbrıslı Türkler bulunduğunu dile getiren Tatar, zamanında bu kişilerin göç ettirildiğini ve çeşitli ülkelerde yaşamlarını devam ettirdiklerini söyledi.

Belediye başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, işbirliğinin önemine işaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da KKTC ile Türkiye arasında tarihi bağlar bulunduğunu söyledi.

Torun, KKTC’ye uygulanan ambargoların kalkması ve devlet olarak tanınması konularında desteklerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Katıldıkları toplantılarda KKTC’nin de yer alması yönünde çaba sarf ettiklerini dile getiren Torun, KKTC’li belediyelerin de bu toplantılarda temsil edilmesi ve bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Torun, bilgi birikimlerini KKTC belediyeleri ile paylaşmak istediklerini söyleyerek, ortak projelerle birlikte çalışma kararlılığında olduklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından KKTC ile ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın organizasyonuyla adaya dün gelen heyet, temaslarda bulunuyor.

Heyette; İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de yer alıyor.

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22/11/2021 14:26