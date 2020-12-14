Cumhurbaşkanı Tatar: Covid19 konusunda vatandaşlar kurallara uymalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SesKıbrısr Web TV’nin konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kanalın KKTC’nin sesinin duyurulmasına ve Kıbrıs Türk Halkı’nın vereceği mücadeleye katkı sağlayacağına inanç belirtti. Ülkede iletişim altyapısının belli bir noktaya geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, fiber optik altyapısının yeni hükümet tarafından hazırlanmasıyla, internet hizmetlerinin ve iletişimin daha kaliteli olacağını da ifade etti.

Ekonomiyle ilgili sorulan bir soruya karşılık, pandemi nedeniyle reel ekonominin etkilendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, salgın nedeniyle turizm ve eğitim sektöründe yaşanan gerilemenin bu etkideki rolünün altını çizdi. Covid 19 vakalarında son zamanlarda özellikle Güney Kıbrıs’ta yaşanan artışın altını çizen Cumhurbaşkanı, halk sağlığını koruyacak tedbirlerin devamının önemine değinerek yurttaşların kurallara uyması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, salgının kontrol altına alınabilmesi için, esasen Güney’e geçişlerde dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini de ifade etti. Covid 19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, aşı bulunana kadar rehavete kapılmamak gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemiyle ilgili değerlendirmenin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılacağını ifade ederek hükümetin de süreçte ağırlığını ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin süreçle ilgili tek başına karar almaması gerektiğini de ifade ederek hükümetle uyum içerisinde olunması gerektiğini de dile getirdi. Su Temin Projesi’nde yaşanan sıkıntının giderilmesi için harcanan 900 Milyon TL’nin KKTC Maliyesi’nden aktarıldığına yönelik iddialara da yanıt veren Cumhurbaşkanı Tatar, gerekli bakım ve onarımın Türkiye’den aktarılan kaynakla yapıldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir soru üzerine, 4’üncü Cumhurbaşkanı Akıncı’yı yılbaşından önce arayarak halini hatırını soracağını da söyledi. Maraş konusuyla ilgili olarak, Maraş’taki mülklerle ilgili “kullanım kaybının” öncelikli prensip olamayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’taki mülkiyetle ilgili kararların Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla alınacağını dile getirerek Maraş’taki mülkiyetin birilerine tahsis edilmediğini dolayısı ile önceliğin iade olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratmak için bir yasa gerektiğini de söyledi. 2021 için Türkiye ile imzalanacak 2.5 Milyar TL’lik yeni bir mali protokolün söz konusu olduğunu, bütçenin Meclis’ten geçmesinin ardından ihtiyaç oranında meblağda bir oynama olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ekonominin seyrine göre yapılan yardımın net miktarının şekilleneceğini vurguladı.

Bir soru üzerine, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kıbrıs Türk Halkı’nın bir başarısı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, olası Azerbaycan ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine ziyaretin tarihinin tam olarak netleşmediğini, Türkiye’nin Azerbaycan’la olası ziyaretin temaslarını sürdürdüğünü dile getirdi.

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14/12/2020 16:47