Cumhurbaşkanı Tatar, Creditwest Bank Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’na katıldı

Creditwest Bank, Lefkoşa Fuar Alanı’nda gerçekleşen “Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı” ve “3. Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları, Aksesuar ve Dekorasyon Fuarı”na katıldı.

Gelinlikten davetiyeye, pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getiren fuara bankacılık sektöründen sadece Creditwest Bank katıldı. Salon 2’de Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları, Aksesuar ve Dekorasyon firmaları yer aldı ve 4 gün süren fuarın Creditwest Bank standı ziyaretçi akınına uğradı.

Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuar’ı standında hazır bulunan Creditwest yetkilileri ziyaretçilerin sorularını yanıtladı ve yeni ürünleri Çeyiz Kredisi’ni tanıttı. Creditwest Bank yetkilileri, 200.000 TL ye kadar 12 ay vade imkanı sunan “Çeyiz Kredisi”’ni yeni evleneceklere tanıtma fırsatı yakaladı.

Devlet destekli “İlk Evim Kredisi” de fuarın Creditwest Bank standında tanıtıldı. İlk Evim Kredisi, ilk defa konut sahibi olacaklara veya mevcut konutu olup depreme dayanıklı olmamasından ötürü hasarlı evlerin yeniden inşaası için finansman sağlıyor.

İlk Evim Kredisi, yıllık %21 sabit faizi, 120 aya kadar vade imkanı, 1.6 Milyon TL kullandırım imkanı sağlıyor. Ayrıca kredi sahiplerinden, dosya masrafı, pul vergisi ve tapu harcı alınmıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere çok önemli bir destek olan, devlet destekli İlk Evim Kredisi ile ev sahibi olmak mümkün.

Dönmez: “Çeyiz Kredisi” ve ‘İlk Evim Kredisi’ Oldukça İlgi Gördü

Creditwest Bank Pazarlama Yönetmeni Serap Dönmez, fuar boyunca müşterilerini stantta ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni evlenecekler için tasarladıkları Çeyiz Kredisi’nin stantta oldukça ilgi gördüğünü belirten Dönmez, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Dönmez, fuara katılanların ‘İlk Evim Kredi’sine ilgilerinin yoğun olduğunu ve kredi ile ilgili detayları müşterilerle paylaştıklarını ekledi.