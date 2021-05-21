Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile Çevrim İçi Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

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21/05/2021

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Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile Çevrim İçi Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pandeminin, KKTC’de bugüne kadar iyi yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 kapsamında fikir alışverişinde bulunarak, komite üyelerinden bu bağlamda bilgi aldı. Covid-19 salgını konusunda genel deneyimlerini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktaran komite üyeleri, aşılar konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, aşıların önemine vurgu yaptı.  
Covid-19’un seyri ve ülkedeki son durumu çerçevesinde bilgi paylaşımı yapan komite üyeleri, Cumhurbaşkanına teşekkürlerini sunarak, desteklerini ifade etti.  
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner’in hazır bulunduğu toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik, Prof. Dr. Füsun Yıldız, Prof. Dr. Erol Baysal, Dr. Mehmet Başman ve Dr. Mert Taşkın katıldı.

21/05/2021 16:09
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi
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