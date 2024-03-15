Cumhurbaşkanı Tatar: ''Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesinin telkinleri dikkate alınmalı''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı, Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cavit Atalar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesinin, Türkiye’de 6 Şubat’ta deprem meydana gelmeden 15 ay önce, 30 Aralık 2021’de kurulduğunu ve 31 Ocak 2022’de ilk toplantısını yaptığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs’ta geçmişte yaşanan depremler ve ileride yaşanabilecek olası depremlerle ilgili Prof. Dr. Cavit Atalar’ın yaptığı çalışmaların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojinin gelişmesiyle günümüzde yürütülen bilimsel çalışmaların daha kesin sonuçlar verdiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin, mimar ve mühendislerin Prof. Dr. Cavit Atalar’ın telkinlerini dikkate alması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, binaların yeniden gözden geçirilmesi ve yeni kurallar uygulanarak daha sağlam binaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar ise kabuldeki konuşmasında, olası bir depremde hasar görmemesi için bazı yapıların güçlendirilmesi veya bazılarının ise yıkılıp yeniden yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Betonarme binaların iyi bakılırsa ömrünün uzun olduğunu ancak kurallara uygun yapılmaması veya iyi bakılmaması durumunda ömrünün azaldığını anlatan Prof. Dr. Cavit Atalar, zemin etüdü yapılması ve binaların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Cavit Atalar, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nin Kıbrıs’ın depremselliğini, zemin özelliklerini ve yapılarını ele aldıklarını belirterek, iki toplumlu komiteyle 2 toplantı yaptığını kaydetti.