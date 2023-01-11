Cumhurbaşkanı Tatar, Cypfruvex’i ziyaret etti

umhurbaşkanı Ersin Tatar, “Geleceğimize umutla bakabilmek adına toprağımıza, ağaçlarımıza, ekonomik değerlerimize ve en önemlisi ise üretimimize sahip çıkalım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cypfruvex’i ziyaret etti.

Güzelyurt bölgesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, altyapı ve çevre korunarak, ihtiyaçların karşılanmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’un gelişmesi, toprakların daha verimli bir şekilde kullanılması ve bölge insanına umut vermek gerektiğini vurgulayarak, dikilecek yeni fidanlar ve oluşturulacak altyapının master planı çerçevesinde hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Üreticilere ve sektöre, devletin kendi imkânlarıyla her zaman sahip çıkıldığının bilinciyle, bölgenin potansiyelinin ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’ta yeni inşa edilen 100 bin ton kapasiteli su arıtma tesisinin önemine işaret etti.

Güzelyurt’un, ülkenin en verimli bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, narenciye başta olmak üzere birçok zirai ürün yetiştiriciliği için uygun olan bölgenin üniversite ve turizm potansiyelinin de yüksek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Verimlilik demek, üretim demek; üretim demek, refah demek. Bu sloganla yola çıkıldığı zaman, arıtma tesisine ek olarak Geçitköy Barajı’ndan aktarılacak olan suyun bölgeyle buluşmasının ardından özellikle tarımın karşılaştığı tuzlanma problemine çözüm bulunacağı bir gerçektir. KKTC’de üreticilere verilen desteğin artarak devam etmesi ise elzemdir. Üreticilerin ülke ekonomisine vereceği desteğin artması, KKTC’nin kalkınarak yoluna devam edeceğinin bir işareti olacaktır.”

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11/01/2023 16:57