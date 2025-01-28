Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ Rektörü ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Osman Karatepe ve DAÜ VYK Üyesi Anıl Kaya da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ’de uzun zamandır yaşanan ekonomik krize değinerek, bu krizin oluşmasında pandemi dönemi, hayat pahalılığı, Rusya- Ukrayna savaşı, Gazze’de yaşananlar ve 6 Şubat depreminin etkisinin olduğunu, bu nedenlerden dolayı öğrenci akışında sorun yaşandığını ifade etti.

DAÜ’nün lokomotif ve marka değeri olan bir üniversite olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 75 bin mezunu olan bir üniversite olarak DAÜ’nün başarısının çok önemli bir boyutta olduğunu vurguladı.

DAÜ’nün, birçok ülkede mezunları olduğunu ve bu durumun KKTC’nin temsiliyeti açısından önemli olduğun kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün artan değerinin, oluşturduğu markasına katkı sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün ülkenin medarı iftiharı olduğunu vurgulayarak, verdiği on binlerce mezun içinde farklı ülkelerde bakanlık, milletvekilliği ve kurum başkanı DAÜ mezunlarına rastladıklarını da kaydetti.

KKTC olarak, DAÜ’nün başarılarının devamı için iş birliği içerisinde çalışmaların devam ettirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, desteklerini belirtti.

Nitelikli öğrencilerin artması, zorluğa rağmen büyüyüp gelişmesinin DAÜ adına önemli bir adım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün bir marka olduğunu 50 yıla yakın bir geçmişi olan bu değeri herkesin koruması ve ileriye taşıması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin, siyasi bağlamda önemli bir kurum olan DAÜ’ye sahip çıkması gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ve ekibine gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti ve yürüdükleri yolda iş birliği içerisinde birlikte olduklarını vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, üniversitenin geldiği son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.