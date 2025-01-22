Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün ülkenin lokomotif üniversitesi olduğunu söyledi. Tatar, bugüne kadar 75 binden fazla mezun veren üniversitenin kaliteli eğitimiyle ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirmelerdeki üst seviyelerdeki yerini daha da yükselteceğine inandığını belirtti.

Ukrayna ve Gazze’de yaşananların, krizlerin ve salgın hastalıkların yüksek öğrenimi ve öğrenci akışını olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz Üniversitesinde önemli bir süreci Başbakanımız, hükümetimiz, DAÜ yönetimi ve çalışanlarıyla akademik, yönetsel ve işçi personelin fedakarlığı, bizlerin ve hükümetimizin ciddi desteği ile geride bıraktık” dedi.

DAÜ’nün yükseköğrenim alanında büyük hizmeti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kurumsal hafıza ve tecrübeden yararlanarak üniversitenin daha ileriye taşınmasının önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, Türkiye’de Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, Cumhurbaşkanı Tatar’a üniversiteye zor günlerinde verdiği destek için teşekkür ederek yeni yönetim üyelerini tanıttı.