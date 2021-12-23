Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak bugün Ankara’ya gidecek; 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi’nin Kahramanları Anma Töreni’ne katılarak konuşma yapacak.

KKTC saatiyle 15.00’te düzenlenecek olan anma töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra; ailesi katledilen Binbaşı Nihat İlhan’ın kardeşi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Şehit Kemal Özalper’in oğlu Fevzi Özalper ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da konuşma yapacak.

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23/12/2021 09:36