Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak yarın Mersin ve Osmaniye’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın davetli olarak Mersin ve Osmaniye’ye gidecek.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ta Türklerin Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fahri Doktora Töreni’ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar Mersin ziyareti kapsamında ayrıca, adının verileceği parkın açılışını gerçekleştirecek ve basınla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çarşamba yurda dönecek.

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25/07/2022 19:04