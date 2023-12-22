Cumhurbaşkanı Tatar, dedesinin radyo hikayesini anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, ülkemizdeki medyanın nereden nereye geldiğini anlatmak için verdiği örnek dikkatlerden kaçmadı.

Hitabet gücünü artıran, kitlelere hitap ederken konuşmalarına farklı anekdotlar yerleştiren Tatar, bu kez dedesinin radyo hikayesini paylaştı.

Tatar, Web Tv lisans törenindeki konuşmasında medyanın hangi noktadan hangi noktaya geldiğini anlatırken çarpıcı örnek verdi.

Dedesinin Türkçe yayın yapan radyoya hasret duyduğunu ifade eden Tatar, Dedesinin Ankara Radyosunu dinleyebilmek için 80 yıl önce bir arsa satıp, radyo satın aldığını anlattı.

Tatar, Kıbrıs Türk medyasının geldiği yerin kıymetini bilmesini isteyerek, "eline mikrofon alanların" saygı ve etik çerçevesinde her eleştiriyi yapabileceğini söyledi.