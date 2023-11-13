Cumhurbaşkanı Tatar, Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği ile Kıbrıs Türk Kürek ve Yelken Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği ile Kıbrıs Türk Kürek ve Yelken Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, denizcileri KKTC’nin 40’ncı yıl dönümü dolayısıyla ülkede görmekten dolayı duyduğu mutluluğu paylaşarak, onları kutladı ve başarılar diledi.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için Anavatan Türkiye ile birlikte bu coğrafyada önemli bir milli mücadele ortaya konulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, milli siyasetin sürdürülmesinde Mavi Vatan’da hem güvenlik hem de doğal kaynaklar noktasında Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin deniz yetki alanlarına ve denizlerimizin zenginliğine sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin en güneydeki Türk devleti olarak bölge istikrarı ve güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, Ege adalarından sonra Kıbrıs’ı da Yunan adası yapma çabası ile oynanan oyunlara asla izin verilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan, Yavru Vatan, Mavi Vatan biz birlikte güçlüyüz, birlikte geleceğe yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Dr. Zafer Türkmen de yaptığı konuşmada, dernek ve derneğin Mavi Vatan’da yürüttüğü etkinlikler hakkında bilgi verdi. Türkmen, 15 Kasım dolayısıyla KKTC’de bulunduklarını ve 40. yıl anısına yelkencilerin katılımıyla Girne’de sevgi çemberi etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.