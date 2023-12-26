Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli’de…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de, Denizli’de temaslarda bulunuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, AYSİAD ve EkoAvrasya Vakfı işbirliğinde düzenlenen programla Denizli’ye gelen Tatar’a, “Fahri Hemşehrilik Beratı” verildi.

Denizli sokaklarına, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyareti nedeniyle KKTC bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli temasları ve ziyaretleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığındaki Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisine hitap etti.

19 İlçe Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Yerel Yönetimler İdarecileri ve Muhtarların katılımlarıyla yapılan toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

Tatar, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesini de ziyaret ederek, gaziler ve çocuklarla bir araya geldi, gazilere sağlık, çocuklara başarılar diledi. Tatar, anı defterini de imzaladı.

Gaziler, Cumhurbaşkanı Tatar’a, ziyaretinden dolayı şükranlarını sundu, KKTC’nin de vatanları olduğunu vurguladı, her zaman 1974’teki gibi tarih yazmaya hazır olduklarını belirtti. Gaziler, barış harekatı anılarını da anlattı, ziyaretten ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Denizli’de olmaktan, Kıbrıs gazileri ve yetkililer ile bir araya gelmekten ve çocukların, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sevgisiyle yetişmesini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Denizli’de şehit cenazesine de katılacaklarını, şehit haberinden üzüntü duyduklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak Mehmetçik’in önemini çok iyi bildiklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam ettiğini belirten Tatar, bugün Kıbrıs’ta 40 yaşında bir devlet olduğunu ve Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa iki devletli bir çözüm olabileceğini vurguladı.

Gazilere şükranlarını sunan Tatar, barış harekatı üzerinden geçen 50 yılda Kıbrıs Türk halkının vatan toprağı, bayrak, egemenlik, bağımsızlığın, KKTC’nin değerini çok iyi bildiğini kaydetti.

Tatar, iki devletli çözüm milli siyasetinin kökleşmesine büyük önem verdiğini ve bu yönde yaptığı çalışmaları anlatarak, bu yolda verilen mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs’ta Türk halkına verilen sözlerin tutulmadığını, haksız ambargoların sürdüğünü ifade ederek, Rumları tek başına üye alan Avrupa Birliği’nin ve uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkının eşitliğini artık kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

KKTC’nin, bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile birlikte gelişmeye devam ettiğini belirten Tatar, turizm, tarım, eğitim ve enerji konusunda da potansiyele işaret etti, KKTC’ye sonuna kadar sahip çıkmaya ve güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kardeş devlet KKTC’den selamlar getirdiğini belirten Tatar, Türkiye’nin yeni yüzyılında yeni başarılarının KKTC’ye de yansıması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli’de kendisine gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkının, Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ın Türkiye için önemli bir ada olduğunu belirterek, asrın projesiyle adaya su getirildiğini, şimdi de kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme bağlanması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’a da bu yönde işbirliği teklifinde bulunduklarını ifade eden Tatar, her zaman barış içinde işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

1974 şehitlerini anan Tatar, önceki gün şehit düşen Mehmetçikleri de andı, cenaze törenine katılacağını söyledi, başsağlığı diledi.

Kıbrıs adasının Osmanlı tarafından İngilizlere kiralanması ve sonrasında yaşananları anlatan Tatar, 350 yıl Osmanlı adası olarak kalan Kıbrıs’ta Türklerin adadan atılması için yapılan saldırıları, katliamları anımsattı, her zaman Atatürk’ün çizgisinden ilerleyen Kıbrıs Türk halkının toprağını, vatanını koruduğunu ve bugün devletine kavuştuğunu söyledi.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak güçlü bir şekilde yer aldığını ve mücadeleye devam ettiğini ifade eden Tatar, halkın güvenlik ve huzuru açısından büyük önem taşıyan Türk askerinin adadan çıkmasına asla onay vermeyeceklerini kaydetti.

Rum Yunan ikilisinin “Büyük Yunanistan” hedefinden asla vazgeçmediğini, amaçlarının Türkiye’yi adadan çıkarmak olduğunu belirten Tatar, bu konuda hiç bir oyuna gelmeyeceklerini, mavi vatanda milli meseleyi bağımsız bir Türk devleti olarak sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Tanınmıyor olsa da KKTC gerçeğini tüm kesimlerin bildiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta Rumlar tarafından yapılan saldırı ve katliamlar ile Yunanistan tarafından yapılan darbeyi anlattı, bunları unutmadan, işbirliğine dayalı iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC ile Denizli arasındaki bağlar, ilişki ve işbirliklerini geliştirmenin önemine de işaret eden Tatar, kendisine verilen fahri hemşehrilik beratından dolayı da teşekkür etti.

- Tatar, Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde konferans verecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temasları kapsamında Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde de “KKTC’nin Türk Dünyasındaki Stratejik Önemi” konulu konferans verecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli Büyükşehir Belediyesi, AYSİAD ve EkoAvrasya Vakfı’nın

ev sahipliğinde Denizli iş dünyasıyla da buluşacak.