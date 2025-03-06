Cumhurbaşkanı Tatar: “Deprem konusunda alınması gereken önlemler giderek daha önemli hale geliyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deprem konusunda alınması gereken önlemlerin giderek daha önemli hale geldiğini kaydetti; deprem riskine karşı farkındalığın artırılması ve bilimsel çalışmalar ışığında gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin de bir deprem bölgesi olduğu gerçeğine uygun hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, bilimsel çalışmalar doğrultusunda önlem almanın önemine dikkat çekti.

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Deprem Komitesi'nin 6 Şubat 2023 depremlerinden çok önce oluşturulduğunu belirterek, Komite Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Tatar, Kıbrıs'ın tarihi boyunca büyük depremler yaşadığını da söyledi.

1955 yılında Baf’ta meydana gelen yıkıcı depremi hatırlatan Tatar, “Ülkemizde geçmişte depremler yaşanmış ve büyük yıkımlar olmuştur. Son olarak 1955’te Baf’ta büyük bir deprem meydana gelmiş ve ölümlerle birlikte yapılar yıkılmıştır. Bu da gösteriyor ki, ülkemizde deprem riski her zaman mevcut olmuştur ve bu konuda alınması gereken önlemler giderek daha önemli hale gelmektedir.” dedi.

-"Deprem riskine karşı bilim ve teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Deprem riskine karşı bilim ve teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" diyerek, inşaat güvenliği, zemin etütleri ve yapı standartlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda inşaat mühendisleri ve mimarlar odalarının önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin de bu hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Okulların yenilenmesi ve altyapı çalışmalarının önemine vurgu yapan Tatar, devlet ve hayırseverlerin katkılarıyla okulların yeniden yapıldığını ve belediyelerin de bu sürece katkı sağladığını söyledi.

-"İnşaat yoğunluğu güvenlik boyutuyla da değerlendirilmesi gerekir"

İnşaat yoğunluğunun sadece uygulanabilirlikle değil, güvenlik boyutuyla da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, herhangi bir deprem durumunda altyapı ve kurtarma kapasitesinin de kritik bir nokta olduğunu belirterek, Sivil Savunma, itfaiye ve polis gibi kurumların imkanlarının seferber edilmesi gerektiğini vurguladı. Tatar, bu konuda giderek daha güçlü bir kapasite oluşturulduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

- Şampiyon Meleklerimizi yüreğimizde taşıyoruz"

"Şampiyon Meleklerimizi yüreğimizde taşıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Tatar, bu tür acıların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Belediye başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve teknik uzmanların deprem konusunda ortaya koyduğu çalışmaları desteklediğini belirten Tatar, imar planlarının ve inşaat yönetmeliklerinin depreme dayanıklı yapılar oluşturacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, deprem anında arama-kurtarma faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını da belirterek, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, itfaiye, polis ve diğer kurumların bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

-“Afet anında birbirimize yardıma koşmak hepimizin insanlık görevidir”

Adada bulunan iki toplumun, deprem gibi afetlerde birbirine yardım etmesinin büyük önem taşıdığına da vurgu yapan Tatar, “Güney Kıbrıs'ta da bu konuyu konuştum. Ada olduğumuz için bir deprem olduğunda kuzeyin ya da güneyin ayrımı yok. Nerede olacağı belli olmamakla birlikte, afet anında birbirimize yardıma koşmak hepimizin insanlık görevidir” dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 12 farklı teknik komitenin deprem risklerine karşı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu komitelerden birinde Prof. Dr. Cavit Atalar ve ekibinin Güney Kıbrıs’taki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Gelecekte de bu tür iş birliklerinin devam etmesinin faydalı olacağına inanıyorum" diyen Tatar, adanın kuzeyinde ve güneyinde benzer durumlarla karşılaşıldığında iş birliğinin her iki taraf için de faydalı olacağını söyledi.

Son olarak, konferansa katkı koyan bilim insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve katılımcılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, konferansın sonucunda yayınlanacak bildirgenin KKTC’de deprem yönetimi konusunda önemli bir rehber olacağını belirtti.

-Çavuşoğlu: “Geçmişte yaşanan felaketlerden ders çıkarılması gerek”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise deprem konusunda alınması gereken önlemlerin giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, eğitim alanındaki deprem güçlendirme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu hatırlatarak, geçmişte yaşanan felaketlerden ders çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

6 Şubat 2023 Maraş depremi ve Adıyaman'daki felaketten sonra halkın daha fazla “deprem uzmanı” olmaya başladığını ifade eden Çavuşoğlu, mühendis ve mimarlara teşekkür ederek, okullardaki güçlendirme çalışmalarını detaylı bir şekilde aktardı.

Okullardaki deprem güçlendirme çalışmalarına dikkat çeken Çavuşoğlu, “KKTC’de 160 okulda, 800 blok binada eğitim veriyoruz. Bu binaların tümünde, mimar ve mühendislerimizin yaptığı tespitleri dikkate alarak güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. İki yıl boyunca bu konuda çok eleştirildik. Başlangıçta büyük bir korku ve tedirginlik içinde çadırda eğitim vermeye başladık, ardından prefabrik sınıflara geçtik. Geçici bile olsa konteyner sınıflarda eğitim mi olur diye bir sürü eleştirilerle karşılaştık. Ancak biz, halkımızın can güvenliğinden taviz vermeden, depreme dayanıklı okullar inşa etmek adına önemli adımlar attık." diye konuştu.

Okullarda şu anda 250’yi aşkın prefabrik sınıfla eğitime devam ettiklerini ve bu süreçteki temel hedefin yeni nesillerin eğitimdeki kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirten Çavuşoğlu, bazı okulların yıkılarak yeniden yapıldığını ve eğitimde herhangi bir aksama yaşanmaması için güçlü tedbirler alındığını dile getirdi.

Depreme dayanıklı binalar yapmak için ayrılan bütçelerin arttığını ve bu bütçenin 2,5 milyar TL’ye ulaştığını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, devlet ve hayırseverlerin katkılarıyla 23 yeni okul yapıldığını ve 12 hayırseverin hibe okul yaparak bu sürece büyük katkı sağladığını ifade etti.

Depreme karşı duyduğu hassasiyeti, "Bir musibet bin nasihatten iyidir" atasözüyle dile getiren Çavuşoğlu, halkın ve yetkililerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğine de vurgu yaptı.

- “Depreme karşı güçlendirme çalışmalarımız 3 yılda tamamlanacak”

Okullarda yapılan güçlendirmelerin 3 yıl içinde tamamlanacağını da dile getiren Çavuşoğlu, depremle birlikte yaşamayı öğrenerek ve gelecek nesillere daha güvenli bir eğitim ortamı sunarak bu süreci sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda şampiyon melekleri anarak, onlara rahmet dileyen Çavuşoğlu, aynı acıların tekrar yaşanmaması için tüm toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Çavuşoğlu, depreme karşı daha dirençli bir toplum inşa etmek için gereken tüm adımların atılacağını belirterek, konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Stantlar ziyaret edildi

Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne bağlı üniversiteler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, Sivil Afet Dimi, Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği ve Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği’nin stantları ziyaret edildi.