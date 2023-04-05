Cumhurbaşkanı Tatar, depremde yitirilenlere ithafen gerçekleştirilen anma konserine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde yitirilenlere ithafen gerçekleştirilen anma konserine katıldı.

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05/04/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, depremde yitirilenlere ithafen gerçekleştirilen anma konserine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde yitirilenlere ithafen gerçekleştirilen anma konserine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin iş birliği ile İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde, depremde yitirilenlere ithafen gerçekleştirilen anma konserine katıldı. 

Konserde, Soprano Sermin Dikmen Töre ile Bariton Tuğrul Enver Töre’ye, Şef Besteci Ali Hoca piyano ile eşlik ederek Kıbrıs Türk şairlerinin şiirlerinden seçilen ve Şef Besteci Ali Hoca tarafından bestelenen eserler yer aldı.

05/04/2023 11:46
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, deprem
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