Cumhurbaşkanı Tatar dereceye girenlere ödüllerini verdi

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13/12/2020

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Cumhurbaşkanı Tatar dereceye girenlere ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücahit komutanlarından merhum Cahit Bozatlı anısına düzenlenen Taekwondo, Karate, Budo, Kırış müsabakalarını izledi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde bölge ve takım kulüplerinin katılımı ile yapılan müsabakalarda, Cumhurbaşkanı Tatar kazananlara ödüllerini verdi. Etkinliği Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Taekwondo, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Bozatlı aile fertleri de izledi. Müsabakalarda yarışmacılara, hakem ve takımlara özel “Komutan Bozatlı” armalı madalya, kupa ve şilt verildi. 

13/12/2020 17:17
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TAGS: Ersin Tatar, Taekwondo, Karate, Budo, Kırış
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