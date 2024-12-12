Cumhurbaşkanı Tatar Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu'nu ziyaretinde Kurum Başkanı M. Mesut Ener’le görüştü.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada kurulan altyapı sayesinde Kurumda çalışmaların hız kazanacak olmasının önemli olduğunu, Kurumun gündelik hayata dokunmayı, önemli kolaylıklar sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Tatar, KKTC için önemli sayılan Kuruma sağlanan destek ve deneyimler için ana vatan Türkiye’ye teşekkür etti.

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkanı M. Mesut Ener ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, Kurumun çalışmaları hakkında bilgi sundu.