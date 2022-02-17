Cumhurbaşkanı Tatar, Dış Basın Birliğini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik içerisinde bu topraklarda yaşama azminin, dünya ile çeşitli iletişim imkanlarından yararlanarak paylaşılması önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasıh Reşat ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Dış Basın Birliği ile geçmişten beri yakın çalışmalarının olduğunu hatırlatarak, Birlik üyelerinin yaptığı katkıları önemsediğini belirtti ve teşekkür etti.

“Gelişen teknoloji ve artan iletişim imkanlarının Kıbrıs Türkü’nün sesinin daha fazla hem Anavatan Türkiye’de hem de dünyada duyulmasını mümkün kıldığını” belirten Tatar, “Dünyaya ilettiğimiz mesajlarda hepinizin ayrı ayrı emeği ve katkısı vardır. Kıbrıs Türk halkının haklı davasının bu imkanlardan faydalanarak dünyada duyurabilmek zenginliğimizdir” diye konuştu.

“DÜNYA, KIBRIS TÜRK HALKININ HAK VE HUKUKU KONUSUNDA ÇEKİMSER DAVRANDI”

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik içerisinde bu topraklarda yaşama azminin, dünya ile çeşitli iletişim imkanlarından yararlanarak paylaşılması önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’taki iki ayrı egemen halktan biri olan Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalardan, tarihten ve insan hakları sözleşmelerinden elde ettiği kendi geleceğini tayin etme hakkının elinden alınması ve adayı Helen adası yapma gayretleri içinde olan Rum-Yunan ikilisine karşı direnişimiz sürüyor” ifadelerinde bulundu.

“Dünyanın Kıbrıs Türk halkının hak ve hukuku konusunda çekimser davrandığını ve bunun halen Rum tarafınca çeşitli oyunlarla istismar edildiğini” ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’taki gerçekleri görerek yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet siyasetinin önemine işaret etti.

“İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ…”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin güvenliği açısından önemli bir stratejiye sahip olduğunu belirterek, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasıh Reşat ise, Dış Basın Birliği’nin yürüttüğü uluslararası siyaset ve dış politika ağırlıklı çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi vererek kabulünden dolayı teşekkür etti.

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17/02/2022 17:56