Cumhurbaşkanı Tatar, Diş Tabipleri Odası heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diş Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, diş hekimlerinin deprem bölgesinde yardımcı olma taleplerini iletmeleri üzerine Tatar, bu talebi ilgili makamlarla görüşeceğini söyledi ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı diş hekimlerine teşekkür etti.

Tüm kurum ve kuruluşlar ile halkın Türkiye’deki depremin acısını yaşadığını kaydeden Tatar, deprem bölgelerinde yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara işaret ederek, yaralılara şifa ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu da, Diş Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ettiklerini belirtti ve Türkiye’de meydana gelen deprem dolayısıyla deprem bölgelerine diş hekimleri olarak giderek yardım eli uzatmak istediklerini iletti.

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24/03/2023 19:12