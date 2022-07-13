Cumhurbaşkanı Tatar, Doç. Dr. Saygılı ve Yrd. Doç. Dr. Özdemir’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doç. Dr. Neriman Saygılı ve Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’i kabul ederek görüştü.

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunarak, yazmış oldukları kitapları takdim etti.

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ve Atilla Çilingir’in yazdığı “Ölmek Var, Dönmek Yok (1957-1976)” isimli kitap, GAÜ İletişim Fakültesi ortak yazımı olan, editörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ve Doç. Dr. Neriman Saygılı’nın yaptığı “Güncel İletişim Çalışmaları 1 ve 2” isimli kitapları ile Araştırmacı Fatma Arpalıklı, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ve Doç. Dr. Neriman Saygılı’nın kaleme aldığı “Bir Arpalık Yer” adlı kitapları Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim eden yazarlar, kitaplar hakkında bilgi aktararak yeni dönemde planladıkları yeni projelerle ilgili bilgi sundular.

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13/07/2022 14:45