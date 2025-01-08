Cumhurbaşkanı Tatar: Doğu Akdeniz'de huzurun teminatı KKTC'dir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

İnsan hakları, geçiş kapıları ve çözüm önerilerine dair değerlendirmelerde bulunan Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Adaletsiz Sisteme Karşı Mücadele Ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası sistemin Kıbrıs Türk halkına yönelik adaletsiz tutumunu eleştirerek şunları söyledi:

"Kendi çıkarları söz konusu olunca insan haklarının ayaklar altına alınmasına seyirci kalan uluslararası sistemin geldiği nokta ortadadır. Bu adaletsiz ortamda Kıbrıs Türk halkının hakları için büyük bir mücadele vermekteyiz. Bu çetrefilli ama onurlu yolculuğumuzda her zaman yanımızda duran, tüm imkanlarını seferber eden Türkiye Cumhuriyeti’ne müteşekkiriz."

"Statükolara Hayır Diyoruz"

Kıbrıs sorununda yıllardır süregelen başarısızlığın temel nedeninin "istenmeyen bir formülün dayatılması" olduğunu vurgulayan Tatar, federasyon modelinin artık bir çözüm yolu olmadığını belirtti:

"Sürekli başarısızlığın en önemli sebebi istenmeyen bir formülün dayatılması ve bunda ısrar edilmesi olmuştur. Bu durum da bizleri statükolara maruz bıraktı. Statükolara hayır diyoruz. Holguin’in raporunda da belirtildiği gibi federasyonun artık bir uzlaşı için iki tarafça kabul gören bir sistem olmadığı ortaya konmuştur."

Haspolat Kapısı İçin Çağrı

Geçiş kapılarının kolaylaştırılması için somut bir öneri sunan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lideri görüşmeye davet etti:

"Rum lidere çağrı yapıyorum: 20 Ocak’ta Haspolat’a karşılık yeni kapı konusunu görüşelim. Geçiş kapılarının açılmasına yönelik çalışmalarımız olmuştur. Kolaylık için sorumluluk bilinciyle iki lider olarak buna bir çözüm üretebileceğiz. Metehan Kapısı’nın rahatlatılabilmesi için Haspolat’ta bir kapının açılması şarttır. Rum tarafı bu kapı için Yeni Erenköy’den ve Kiracıköy’den transit geçiş koşulunu ortaya koymuştur. Bunların kabul edilemeyeceğini söylemek istiyoruz. Bizim kapı teklifimize karşı başka bir kapı açılmasını istiyorsa, buyursun önersin."

Tatar, Haspolat Kapısı'nın açılmasının ticaret, geçişler ve ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını da vurguladı.

Mart Ayındaki Gayri Resmi Toplantıya Hazırlık

Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayında düzenlenmesi muhtemel gayri resmi toplantıya değinerek Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de temsil edileceği genişletilmiş bir diyalog süreci planlandığını belirtti:

"Mart ayında muhtemel gerçekleştirilecek gayri resmi toplantıda Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanı ve İngiltere daha düşük şekilde temsil edilecek. Genişletilmiş gayri resmi toplantıya iş birliğini de dahil ederek oluşabilecek krizlerin nasıl çözülebileceğini diyalog çerçevesinde konuşmalarımızı sürdüreceğiz. Hasır altı etme siyaseti ile bir yere varılamaz."

Tatar konuşmasını şöyle tamamladı: "Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı olacak KKTC devleti bu coğrafyada huzurun ve barışın bir teminatıdır. Sizlerle yürütmekte olduğumuz siyasetimiz ve işbirliğimizin devamı en büyük temennimdir. İleride bir anlaşma olacaksa egemen eşitlik ve uluslararası statümüzde olacaktır."