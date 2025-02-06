Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun 45’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

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06/02/2025

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun 45’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan, çok yönlü kişiliğiyle tanınan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, mücadele tarihimiz ile siyasi yaşamımız ve sağlık alanımızda izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu ölümünün 45’inci yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.”

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TAGS: Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu
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