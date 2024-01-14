Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Ķüçük'ü andı

Cumhurbaskanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük'ü 40. ölüm yıl dönümünde andı.

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderi, liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü 40. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” diyen Tatar, anma mesajında şunları kaydetti:

“Dr. Küçük belediye meclis üyeliğinden cumhurbaşkanlığına kadar uzanan yaşamında bir doktor olmanın yanı sıra gazeteci yazar kimliğiyle de iz bırakan büyük bir liderdi.

Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs'ı köy köy, mahalle mahalle dolaşarak, Kıbrıs Türk halkını milli bir dava etrafında örgütlemeye çalışmış, yokluk ve imkansızlıklarla dolu koşullarda başta Rauf Denktaş olmak üzere çalışma arkadaşları ile birlikte Rumların Enosis hedefine karşı mücadele etmiş, en başta Türkiye'nin Kıbrıs'a ilgisini çekmek için büyük uğraşlar vermişti. Türkiye’de davanın anlaşılması için yaptığı çalışmalar ve katıldığı mitinglerle, Kıbrıs’ta iki halkın var olduğu gerçeğinin tüm dünya tarafından görülmesini ve tescillenmesini sağlamıştı.

Dr. Küçük, bugünkü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın temeli olan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasına öncülük ederek İngilizlere ve EOKA’ya karşı mücadele vermiş, en zor günlerde hep Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur.

Dr. Fazıl Küçük, köylerinden kovulan, evleri yıkılıp-yakılan Kıbrıs Türklerine kendi malından verip göçmen evlerinin yapılmasını sağlayacak kadar da fedakâr bir liderdi.

Bugün, Doğu Akdeniz’de ve Filistin'de, yaşanan gelişmelere bakıldığı zaman Fazıl Küçük’ün ne kadar ileri görüşlü ve öngörülü olduğu anlaşılmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığımızı kabul ettirme yolunda izinden yürüdüğümüz liderimizi, silah arkadaşlarını ve aynı zamanda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”