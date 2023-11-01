Cumhurbaşkanı Tatar, Dünya Eczacılık Federasyonu Genç Eczacılar Birliği Başkanı Çağansel’i kabul etti

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01/11/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, Dünya Eczacılık Federasyonu Genç Eczacılar Birliği Başkanı Çağansel’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Eczacılık Federasyonu (FIP) Genç Eczacılar Birliği Başkanlığına seçilen Uzm. Ecz. Safiye Çağansel’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, dünyadaki ulusal, bölgesel tüm eczacı birlikleri, okullar ve eczacıların üye olduğu federasyonun genç eczacılar grubu başkanı olarak seçilmiş en genç başkanı olma başarısını yakalayan, bu yıl 4 milyondan fazla eczacıyı, eczacı bilimcileri ve eczacılık eğitimcilerinin üst üste 3. dönem başkanlığını yürütecek olan Çağansel’in başarısının önemine dikkat çekti.

Tatar, Brezilya’da Sağlık Bakanlığına bağlı olan Eczacılık Konseyi özel daveti üzerine 4 binden fazla eczacının katılımıyla gerçekleşen 22. Ulusal Eczacılık Kongresi’nde açılış konuşmasının yanında eğitim ve sunumlar gerçekleştiren, Avusturalya’da genç eczacılara eğitim veren ve 81. Dünya Eczacılık kongresinde ülkeyi temsil ederek eczacılık mesleğinin ve federasyonun geleceğini belirleyici toplantılar ve sunumlar gerçekleştiren, Dünya Sağlık Örgütü’nün 76. Genel Kurul toplantısına KKTC’den katılan ilk ve tek kişi olan Çağansel’i tebrik ederek başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof.Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

01/11/2023 16:10
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TAGS: Genç Eczacılar Birliği, Ersin Tatar, Dünya Eczacılık Federasyonu
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