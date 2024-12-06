Cumhurbaşkanı Tatar, "Dünya Sivil Havacılık Günü" etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin düzenlediği “Dünya Sivil Havacılık Günü etkinliğine” katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yaptığı konuşmada, Dünya Sivil Havacılık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte ulaşım ve havacılığın konuşulduğunu belirterek, küçük bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugüne kadar çok sayıda hava yolu şirketinin binlerce sefer yapıp, milyonlarca yolcu taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Tatar, direkt uçuşta uygulanan haksız ambargolara rağmen Türkiye üzerinden dünyanın her yerine karşılıklı ulaşımın sağlandığını ifade etti.

Ercan Havaalanına günde 50 uçak indiğini, özel günlerde ise bu rakamın 80’i bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yıllık yolcu sayısının 5 milyonun üzerine ulaştığını vurguladı.

Ercan Havaalanı'ndan Türkiye’nin 8 bölgesine uçuş yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yakında başka havaalanlarına da uçuş yapılması temennisinde bulundu.

Ercan Havaalanı’ndan Türkiye üzerinden dünyanın her yerine kısa sürede ulaşılabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan seferlerle turizm sektörü, yükseköğretim ve diğer yan sektörlere katkı yapıldığını dile getirdi.

Yolcu sayısının giderek arttığını ve pandemi dönemi öncesi sayısının yakalandığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı’nda yıllık 10 milyon yolcu kapasitesi aşıldığında yeni terminalin yapılacağını vurguladı.

Sivil havacılığın gelişmeye açık ve dinamik bir sektör olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin artan yolcu kapasitesi nedeniyle Havacılık Fakültesi’nden mezun olan gençlerin iş bulma imkanı açısından şanslı olduklarını kaydetti.

Tükiye’nin kıtalararası transit uçuşlarda tercih edilmesiyle, havaalanları ve hava yolları ile dünyadaki hava yollarıyla yarışacak duruma geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türk havacılığının gelişmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yansıdığına vurgu yaptı.

Ercan Havaalanı’nın, Türkiye’deki havaalanlarının büyüklükleriyle kıyaslandığında 5’inci sırada olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yolcu kapasitesi ve ticarete hizmet edecek altyapısıyla Kıbrıs Türkü’nün dünyayla bağlantılı olduğunu ifade etti, yapılan yatırımlarla dünyaya tanıtıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çağdaş değerler ve havacılık kurallarıyla öğrencileri sivil havacılığa hazırlayan akademisyenleri ve öğrenim gören öğrencileri tebrik etti.