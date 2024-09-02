Cumhurbaşkanı Tatar, Düzce Belediye Başkanı Özlü'yü kabul etti

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02/09/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar, Düzce Belediye Başkanı Özlü'yü kabul etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Düzce Belediye Başkanı ve eski Türkiye Cumhuriyeti  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Özlü’yü KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, karşılıklı ilişkilerin pekişmesinin önemini vurguladı.

KKTC’nin eğitim ve turizm sektörünün farklı alanlarında her geçen gün daha da geliştiğini belirten Tatar, özellikle sağlık ve kongre turizminin ülke ekonomisine yaptığı katkıların önemli olduğunu kaydetti.

02/09/2024 14:10
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Düzce Belediye Başkanı Özlü
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