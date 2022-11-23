Cumhurbaşkanı Tatar, Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları ifade etti;

“Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla üzüntülerimi belirtir, can kaybı olmaması en büyük temennimiz. Yaralılara acil şifalar dilerim. Allah bizleri her türlü afet ve felaketlerden korusun.Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletirim.”

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23/11/2022 08:59