Cumhurbaşkanı Tatar, Ecevit’i andı

Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesi kararını alan Türkiye Hükümeti’nin  Başbakanı Bülent Ecevit’i 16’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle andı.

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05/11/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar, Ecevit’i andı

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesi kararını alan Türkiye Hükümeti’nin  Başbakanı Bülent Ecevit’i 16’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle andı.

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs adasına barışın gelmesinde büyük emeği bulunan Bülent Ecevit’i vefatının 16. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

 

05/11/2022 12:59
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Ecevit, anma
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