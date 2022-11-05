Cumhurbaşkanı Tatar, Ecevit’i andı
Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesi kararını alan Türkiye Hükümeti’nin Başbakanı Bülent Ecevit’i 16’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle andı.
05/11/2022
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesi kararını alan Türkiye Hükümeti’nin Başbakanı Bülent Ecevit’i 16’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle andı.
Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs adasına barışın gelmesinde büyük emeği bulunan Bülent Ecevit’i vefatının 16. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.