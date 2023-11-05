Cumhurbaşkanı Tatar, Ecevit’in ölüm yıldönümünde mesaj yayımladı

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05/11/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, Ecevit’in ölüm yıldönümünde mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı Bülent Ecevit’in 17’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

 Cumhurbaşkanı tatar mesajında, “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın kararını veren hükümetin Başbakanı, Türk siyasi yaşamının nam-ı diğer Karaoğlan’ı Bülent Ecevit’i ebediyete irtihalinin 17. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Merhum Bülent Ecevit, dürüstlüğü, erdemli duruşu ve cesaretiyle her daim Kıbrıs Türk Halkı tarafından saygıyla hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun” dedi.

 

 

05/11/2023 16:55
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Ecevit’in ölüm yıldönümünde mesaj yayımladı
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