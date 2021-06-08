Cumhurbaşkanı Tatar, EEAS Direktörü Eichhorst ve Heyetini Kabul Etti
08/06/2021
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Avrupa ve Orta Asya Dış İlişkiler Eylem Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve aynı dairenin siyasi danışmanı Helene Holm-Pedersen’i kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı müzakere heyetinin de katıldığı görüşmede; KKTC-AB ilişkileri, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ve iki taraf arasında acil günlük sorunların ele alındığı teknik komite çalışmaları değerlendirildi.