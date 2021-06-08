Cumhurbaşkanı Tatar, EEAS Direktörü Eichhorst ve Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Avrupa ve Orta Asya Dış İlişkiler Eylem Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve aynı dairenin siyasi danışmanı Helene Holm-Pedersen’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı müzakere heyetinin de katıldığı görüşmede; KKTC-AB ilişkileri, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ve iki taraf arasında acil günlük sorunların ele alındığı teknik komite çalışmaları değerlendirildi.

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08/06/2021 11:44