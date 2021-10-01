Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya ve AYSİAD heyetlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile tam bir birliktelik içerisinde Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC'nin bağımsızlık mücadelesine destek amacıyla KKTC’de bulunan Derneklerle, Maliye Bakanlığı döneminde istişarelerde bulunduğunu anlattı ve ilişkinin gelişmesi temennisinde bulundu.

New York’ta bir dizi önemli temaslarda bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi mücadelesi verdiklerini, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’yle bağlarını her anlamda güçlendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye’den sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları ile yapılacak ortak çalışmaların, milli davayla ilgili farkındalık yaratılmasında önemi rol oynadığını ifade eden Tatar, EkoAvrasya ve AYSİAD’ın Türki Cumhuriyetler ile yürüttüğü faaliyetlerin KKTC’nin tanıtılması bağlamında büyük fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

“BÜYÜK BİR OYUN”

Cumhurbaşkanı Tatar, “tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunu ve birkaç anayasa değişikliğiyle federasyon kisvesi altında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamının Rum tarafınca arzu edildiğinin” altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta ancak egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletin iş birliğinin ortaya çıkmasıyla bir anlaşmanın kabul edilebileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün 1974 öncesi yaşadıklarının bir kere daha yaşanmasına izin veremeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların silah zoru ve Anayasa değişikliğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir Rum devletine dönüştürdüğünü söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinin 16 Ağustos 1960 olmasına rağmen değiştirilerek 1 Ekim’de kuruluş yıldönümü törenleri düzenlediklerini belirten Tatar, bunun bile tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Rum devletine dönüştüğünün kanıtı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin tam olduğunu, KKTC devletinin yaşayacağına inandığını kaydeden Tatar, halka daha müreffeh ve güven içerisinde bir yaşam sunma hedefi ile halkın güvenlik endişelerini koruyacak sağlam bir antlaşma arayışı içerisinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar sayesinde KKTC’nin statüsünün yükseldiğini de ifade etti.

“KKTC'NİN EKONOMİK OLARAK KENDİ KENDİNE YETER HALE GELMESİ ÖNEMLİ”

AYSİAD heyetinde yer alanlar da yaptıkları konuşmalarda, KKTC'nin ekonomik olarak kendi kendine yeter hale gelmesinin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir bileşeni olduğunu ifade etti.

Dernek yetkilileri, ASİAD’ın birçok Avrupa ülkesi ve Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkileri ve deneyimleri bulunduğunu, bunları kardeş ülke KKTC ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Görüşmede, AYSİAD Başkanı Mahmut Çatlık, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Bülent Topuz, Kemal Yamuç, Erol Akça, EKOAVRASYA Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, başkan yardımcıları Kemal Kurnaz, Faruk Aktarlı, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya ve Cumhurbaşkanlığı Tarımcılık, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de yer aldı.

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01/10/2021 17:50